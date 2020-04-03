بلجيكا تسجل 132 حالة وفاة جديدة بالإصابة بفيروس كورونا

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية الجمعة، عن وفاة 132 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1143، مشيرة إلى استمرار ارتفاع عدد الإصابات في بروكسل ليبلغ الإجمالي 16770 إصابة، وذلك بعد تسجيل 1422 إصابة جديدة منذ يوم أمس. وجاء في خبر صحفي على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية البلجيكية “ها إل إن”، “خلال مؤتمر صحفي للهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة، تم تأكيد وفاة 132 شخص منذ يوم أمس بسبب الإصابة بكوفيد – 19، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في بلادنا إلى 1143 حالة وفاة.”

وأضاف الخبر، “تم تأكيد إصابة 1422 شخص منذ يوم أمس، بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 16770 إصابة. أما عدد المصابين في المستشفى فبلغت حتى الآن 5552 مريضا، بعد تسجيل دخول 578 مريضا منذ يوم أمس، 1205 مريضا منهم في العناية المركزة.”

وقال رئيس قسم الأمراض الفيروسية، في جامعة خينت ستيفن فان خوت خلال المؤتمر الصحفي، “من خلال هذه الأرقام نحن نرى أننا قد نتحرك نحو الذروة في الأيام القادمة، ولكن من الصعب التنبؤ بذلك وستؤكد الأرقام خلال الأيام القادمة ذلك. من المهم الإبقاء على التدابير والإجراءات الطارئة حتى إذا انخفضت أعداد الإصابات أو الوفيات وذلك لضمان احتواء الوباء”.

المصدر: سبوتنيك