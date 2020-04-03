الوزير حتي: سيكون هناك فريق طبي على كل طائرة تتوجه لاعادة اللبنانيين من أي دولة كانت – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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April 3 2020 - 12:26

الوزير حتي: سيكون هناك فريق طبي على كل طائرة تتوجه لاعادة اللبنانيين من أي دولة كانت

منذ 17 mins 3 April، 2020
أخبار موقع المنار

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