الوزير حتي: البداية ستكون مع السعودية والامارات ودولتين افريقتين هما نيجيريا وساحل العاج – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2020 - 12:26

الوزير حتي: البداية ستكون مع السعودية والامارات ودولتين افريقتين هما نيجيريا وساحل العاج

منذ 18 mins 3 April، 2020
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