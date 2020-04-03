شفاء 28 مريضاً بـ”كورونا” في موسكو خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت نائب عمدة موسكو لمسائل التنمية الاجتماعية اناستازيا راكوفا الجمعة، عن شفاء 28 مريضا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وخروجهم من المستشفيات، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين في موسكو إلى 168 مريضا. وقالت راكوفا، في إحاطة إنه تم فحص جميع المرضى المتعافين مرة أخرى وجميع الفحوص أظهرت نتائج سلبية، وأنهم متعافون تماماً. وسبق أن أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه اعتبارا من 30 آذار/مارس في موسكو، يجب على جميع سكان موسكو مراعاة نظام العزل المنزلي الذاتي بغض النظر عن العمر. وسيكون من الممكن مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة.

المصدر: سبوتنيك