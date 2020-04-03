في إقليم الخروب: ورشة تعقيم قامت بها سرايا المقاومة اللبنانية والهيئة الصحية الإسلامية بالتعاون مع البلديات

قامت سرايا المقاومة اللبنانية في اقليم الخروب بمبادرة انسانية في مكافحة “وباء كورونا” بالتنسيق مع الهيئة الصحية الإسلامية وبالتعاون المباشر مع البلديات وخلايا الازمة في اقليم الخروب، بورشة تعقيم وتوعية استهدفت الشوارع العامة والنقاط الحيوية والاحياء المكتظة في بلدات شحيم ومزبود وجون.

وقد اكد مسؤول السرايا انه كما دافعت المقاومة عن لبنان كل لبنان في وجه العدو الإسرائيلي تدافع اليوم انطلاقا من واجباتها الوطنية عن اهلها مقابل هذا العدو المجهول والخبيث كما تدعوا جميع الجهات والاطراف الى التكاتف والتعاون بعيدا عن اي خلافات سياسية وهي تضع امكانيتها في تصرف بلديات المنطقة.

وواكب كل من رؤساء بلديتي شحيم ومزبود ومخاتيرهما، حملة التعقيم وفي الختام كانت كلمات الشكر والتقدير على الجهود المقدمة من قبل سرايا المقاومة والهيئة الصحية الاسلامية على هذه اللفتة الكريمة والاخوية تجاه مناطق وبلدات اقليم الخروب .

المصدر: موقع المنار