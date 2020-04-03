النفط يتراجع 5 في المئة في تعاملات الجمعة

تراجعت أسعار النفط الخام أكثر من 5 في المئة في تعاملات الجمعة، انتظارا لتفاصيل إضافية تعلنها السعودية بشأن الاجتماع النفطي العاجل الذي دعت له، الخميس.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسميةأن المملكة دعت إلى عقد اجتماع عاجل، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

إلا أن الضعف العالمي العام في الطلب على الخام، يضغط على الأسعار، بالتزامن مع تفشي فيروس “كورونا”، وإجراءات دولية صارمة للحد من التنقل أثر سلبا في الطلب على الوقود.

ومساء الخميس، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عن توقعه بأن تشهد الأيام القادمة مزيدا من التراجع على طلب النفط، بسبب كورونا.

وبحلول الساعة (06:19 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 5.45 في المئة أو 1.50 دولارا إلى 28.36 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار بنسبة 5.29 في المئة أو 1.38 دولارا إلى 24.06 دولارا للبرميل.

المصدر: وكالة الاناضول