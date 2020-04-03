البنك الدولي يقرر تخصيص 5.8 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2020 - 10:32

البنك الدولي يقرر تخصيص 5.8 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (سبوتنيك)

منذ 10 mins 3 April، 2020
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