الصين تستخدم “عصارة الدب الصفراوي” لمكافحة كورونا

وافقت الصين على استخدام الدب الصفراوي لعلاج مرضى فيروس كورونا، ما أثار غضب الناشطين ومخاوفهم من تقويض جهود وقف التجارة غير القانونية للحيوانات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من حظر الصين لبيع الحيوانات البرية من أجل الغذاء، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض من الحيوانات إلى البشر.

لكن اللجنة الصحية الوطنية أصدرت في مارس إرشادات توصي باستخدام “تان ري تشينغ”، وهو حقنة تحتوي على العصارة الصفراء المأخوذة من الدب وقرون الماعز، وثلاثة أعشاب طبية أخرى، لعلاج الحالات الشديدة لمرضى فيروس كورونا.

وهذه الحقنة واحدة من بين ستة منتجات للطب الصيني التقليدي المدرجة في التوجيهات الصحية في البلاد.

وحرص الرئيس الصيني شي جين بينغ على تعزيز الطب التقليدي وقال إنه يجب أن يولى وزنا مثل العلاجات الأخرى.

ويستخدم العنصر النشط في الدببة الصفراء، وهو حمض أورسوديوكسيكوليك، لإذابة حصوات المرارة وعلاج أمراض الكبد ولكن ليس له فعالية مثبتة في علاج COVID-19.

ويمكن أن يعالج الدواء المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية الحاد والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وفقا لمنتجه.

المصدر: دايلي ميل