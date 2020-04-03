حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ترتفع إلى 2300 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حتى صباح اليوم، قد وصل إلى 2301 إصابة.

ويشمل ذلك 088 2 شخصا يتلقون العلاج، و 156 تعافوا من الفيروس، و 56 حالة وفاة، وشخص واحد غادر البلاد.

وفي صباح اليوم السابق، أبلغت وزارة الصحة الهندية عن حدوث 1965 حالة إصابة بفيروس كورونا، وقبل ذلك بيوم حوالي 637 1 حالة.

ويأتي أكبر عدد من الحالات في ولاية ماهاراشترا – 335، وهذا العدد لم يتغير في 24 ساعة. وتليها ولاية تاميل ناند، حيث زاد عدد الحالات بمقدار 75 حالة، ليصل إلى 309 حالات. بعد ذلك تأتي ولاية كيرالا بـ 286 حالة (21 حالة جديدة خلال يوم واحد). ولوحظت زيادة حادة في عدد الحالات في دلهي – بمقدار 67 شخصاً، إلى 219 حالة. وتوزع باقي الحالات على خمس ولايات هندية.

هذا وكانت الهند قد سجلت يوم أمس، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، في حين يتعقب المسؤولون منذ أمس الخميس، 9000 شخص تعرضوا لأكبر تشعب للعدوى تشهده البلاد خلال حشد لجماعة دعوية إسلامية في العاصمة، الشهر الماضي.

وطلب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الصفح مطلع الأسبوع الحالي، من فقراء بلاده مع تفاقم الثمن الاقتصادي والإنساني للحجر الصحي العام على مستوى البلاد لمدة 21 يوماً، وتصاعد الانتقادات لغياب التخطيط المناسب قبل اتخاذ القرار.

وكان مودي قد أعلن قبل ذلك فرض حجر صحي عام في الهند يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا. لكن القرار كان له وقع الصاعقة على ملايين الهنود الفقراء لأنه ترك الكثيرين منهم جوعى وأجبر عشرات الآلاف من المهاجرين العاطلين على الفرار من المدن والسير مئات الكيلومترات عائدين إلى القرى التي جاؤوا منها.

المصدر: وكالة سبوتنيك