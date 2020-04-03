مقتل 20 مسلحا على الاقل جراء اشتباكات بين قبيلتين في الصومال

قتل 20 مسلحا على الأقل الخميس في جنوب الصومال خلال اشتباكات بين قبائل تتقاتل بسبب نزاع على ملكية الأراضي، بحسب ما قال مسؤولون محليون وشهود.

وازدادت التوترات خلال الأسابيع الأخيرة بين مقاتلي قبيلتي العوراملي والماجرتين على بعد نحو 30 كيلومترا من مدينة كيسمايو في جنوب البلاد.

وقال المسؤول الحكومي المحلي عبد الكريم محمد إن “المعارك اشتدت اليوم، وقتل 20 شخصا من كلا المعسكرين، وأصيب عشرة آخرون بينهم

مدنيون بجروح، هذا وضع مروع يجب وقفه”.

وقال آدن جاما أحد وجهاء منطقة كيسمايو إن “الجثث متناثرة في منطقة القتال، والمدنيون يفرون لأن القتال أثر على قرى عدة، وقد أبلغنا بأن عشرين شخصا لقوا حتفهم، وأصيب عدد أكبر في الأيام الثلاثة الماضية”.

ودعا رئيس الصومال محمد عبد الله فارماجو “الإخوة الذين يتقاتلون في غرب كيسمايو إلى إنهاء سفك الدماء على وجه السرعة وبلا شروط”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية