أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 03-04-2020

النهار

السلطة تستنزف حكومتها وفرملة لخطة العودة

الأخبار

شروط تعجيزية لعودة المغتربين

أربع وفيات خلال 24 ساعة: دخلنا مرحلة التعرّض المباشر للفيروس

انتفاضة دياب ضد السياسيين

اللواء

سحب بند التعيينات: إنقاذ الحكومة ووقف مسار الإنهيار

إعادة النظر بخطة عودة المغتربين.. وتخفيض الرواتب يسبق آلية جديدة للمراكز المالية

الجمهورية

دياب يقلب طاولة المحاصصات.. انتبهوا وإلا..

سحب التعيينات المالية ينقذ الحكومة.. وارتكابات المصارف على الطاولة

الديار

الدولار تجاوز الـ3000 ليرة ومطلوب حالة طوارئ مالية لأن الأمن الوطني والسلم الاهلي مهددان

لا إصلاحات وضياع فرصة مؤتمر «ارز ــ1» والتفاوض مع صندوق النقد الدولي

البناء

العالم تخطّى المليون إصابة: 80% من الإصابات و85% من الوفيات في أميركا وأوروبا

دياب: أنقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني… وهناك كورونا سياسيّ أيضاً

عودة المغتربين تبدأ الأحد… والفحوصات في بيروت… والجيش ينتشر في طرابلس

المصدر: صحف