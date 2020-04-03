1169 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة والإجمالي يتجاوز 6 آلاف ضحية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2020 - 08:34

1169 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة والإجمالي يتجاوز 6 آلاف ضحية

منذ 1 ساعة 3 April، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز”، الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف.

وقالت الجامعة اليوم الجمعة في بيان، التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصا​​.

في سياق متصل أكد البنتاغون أمس الخميس أنه يعمل على توفير 100 ألف كيس للجثث “للاستخدام المدني”، وسط مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم تجاوز فيها عدد الإصابات المؤكدة بكورونا الـ210 آلاف.

المصدر: وكالات

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