السلطات الأردنية: تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا الخميس بـ 5 أضعاف مقارنة بالأربعاء

أعلنت السلطات الأردنية عن تسجيل 5 أضعاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة يوم أمس الأربعاء.

وأفاد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بتسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن خلال السعات الـ24 الماضي، مشيرا إلى أن الحصيلة العامة للمصابين الذين تم رصدهم بلغت 299 حالة، وذلك بعد أن ارتفع عدد الحالات المؤكدة في الإحصائية السابقة بواقع 4 حالات.

وأضاف جابر أن الجهات الطبية المعنية سجلت 9 حالات شفاء جديدة غادرت المستشفى هذا اليوم.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، في المؤتمر الصحفي نفسه، أن عدد الإصابات اليومية المسجلة ارتفع بـ5 أضعاف مقارنة مع حصيلة الأربعاء.

وأوضح: “حذرنا من أن انخفاض أعداد المصابين لا يعني بالضرورة زوال الخطر، ولا انتهاء الوباء، وأشرنا إلى دول انخفضت فيها أعداد الإصابات بشكل كبير، ثم انفجرت بشكل فجائي بسبب عدم الالتزام، واعتقاد أفرادها بأن الخطر قد زال”.

وأضاف العضايلة: “اليوم، وبكل أسف، نجد أنفسنا أمام حالة مشابهة، فقد كنا نأمل أن يستمر انخفاض عدد الإصابات، لنصل خلال أيام إلى عدم تسجيل أي إصابة”.

وتابع: “لكن، ونتيجة انعدام المسؤولية لدى البعض، وإهمالهم كل التحذيرات والتعليمات التي وجهتها الجهات المختصة، وخرقهم لكل الإجراءات التي اتخذناها من أجل سلامتكم وصحتكم، نجد أنفسنا اليوم أمام أكثر من خمسة أضعاف عدد الإصابات الذي سجلناه أمس”.

المصدر: وكالات