عدد ضحايا كورونا في هولندا يتجاوز الـ1300 والإصابات تقترب من الـ15 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الهولندية عن تسجيل 166 وفاة ونحو 1.1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) في تقريره اليومي أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد، بلغت بهذه الوفيات الجديدة 1339 شخصا.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في هولندا بتسجيل 1083 حالة جديدة إلى 14697، ويتلقى 5784 من هؤلاء المرضى العلاج في المستشفيات و1186 منهم في أقسام العناية المركزة.

وأخضعت السلطات الهولندية أكثر من 70 ألف شخص لفحص كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

المصدر: وكالات