الصحة المصرية: تسجيل 86 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا و6 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل.

وأشارت الوزارة إلى أن شخصا يحمل الجنسية الألمانية و21 مصريا غادروا المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيا.

وأضاف أن 86 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأفاد المتحدث الرسمي بوفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد لأشخاص الذين تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة، من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

المصدر: وكالات