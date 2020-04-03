إصابات كورونا في الهند بارتفاع والسلطات تتعقب 9000 شخص تعرضوا لأكبر سلسلة عدوى

سجلت الهند أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا، في حين يتعقب المسؤولون 9000 شخص تعرضوا لأكبر انتقال للعدوى تشهده البلاد، خلال تجمع ديني في العاصمة الشهر الماضي.

وفرض رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إجراءات عزل عام لمدة 3 أسابيع، حتى منتصف أبريل، في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، ولكن حتى الآن يقل عدد الإصابات في الهند كثيرا عن دول أشد تضررا مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

وتوفي بسبب الإصابة بفيروس كورونا في الهند 50 شخصا حتى يوم الأربعاء، لكن هناك مخاوف من زيادة كبيرة في الوفيات إذا وصلت العدوى إلى حد الوباء في هذه البلاد الآسيوية بسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وقفز عدد الإصابات هناك بأكثر من النصف حيث بلغ 1965 إصابة مؤكدة، بسبب حالات عدوى بين أشخاص حضروا مجالس دينية بأحد أحياء دلهي المزدحمة، أو بين من خالطهم بعد ذلك.

وقال مسؤول حكومي إن حوالي 9000 شخص على صلة بهذه السلسلة لم يتم التوصل إليهم بعد، منهم ألفان من مسؤولي جماعة التبليغ، والباقون من مخالطيهم.

وفيما يلي بيانات عن انتشار الفيروس في بلدان جنوب آسيا الثمانية، وفقا للأرقام الحكومية:

– باكستان 2291 حالة إصابى، بينها 31 حالة وفاة.

– الهند 1965 حالة، بينها 50 وفاة.

– سريلانكا 148 حالة، بينها ثلاث وفيات.

– أفغانستان 196 حالة، بينها 4 وفيات.

– بنغلاديش 56 حالة، بينها 6 وفيات.

– المالديف 28 حالة، دون أي وفيات.

– نيبال خمس حالات، بلا وفيات.

– بوتان أربع حالات، دون وفيات.

المصدر: وكالة رويترز