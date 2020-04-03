تسجيل 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 5 حالات وفاة.

ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 1885 حالة، في حين توفي بالفيروس 21 شخصا فقط.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل شفاء 64 حالة من فيروس كورونا ليصل عدد حالات التعافي إلى 328.

وأضافت أن الوضع الصحي لمعظم المصابين بكورونا في السعودية مستقر، مشيرة إلى أنهم يتلقون الرعاية المناسبة.

جدير بالذكر أن السعودية أعلنت فرض حظر التجوال على مدى 24 ساعة يوميا في جميع أرجاء مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من يوم الخميس 2 أبريل وحتى إشعار آخر.

المصدر: وكالات