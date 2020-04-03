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April 3 2020 - 02:36

209 وفيات وأكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا في البرتغال

منذ 50 mins 3 April، 2020
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أخبار دولية - البرتغال

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البرتغال 9 آلاف حالة وتوفي 209 من المصابين به، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، نقلا عن السلطات الطبية الوطنية.

ونقلت قناة “سيك” التلفزيونية عن المديرية العامة للصحة، أن عدد الوفيات ارتفع من 187 إلى 209 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت المديرية أن 68 مصابا بـ “كوفيد-19″، تعافوا من هذا المرض.

والخميس، وافق البرلمان البرتغالي على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد في 19 مارس الماضي، حتى 17 أبريل. وسابقا، أعلنت الحكومة عن تمديد تعليق الرحلات بين البرتغال وإيطاليا، أكثر البلدان الأوروبية تضررا من وباء كورونا، حتى 7 أبريل.

المصدر: وكالات

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