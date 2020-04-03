تسجيل أول وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ليبيا

أعلنت السلطات الصحية الليبية، مساء الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في ليبيا.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الواقع في العاصمة طرابلس والتابع لحكومة الوفاق الوطني، بأن الوفاة تعود إلى امرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وأوضح المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم اليوم عينة من السيدة بعد وفاتها، ليتبين إصابتها بالفيروس، مشددا على أن هذه الحالة هي أول وفاة مسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد في ليبيا منذ بدء التفشي.

ورصدت في الاراضي الليبية رسميا حتى الآن 10 إصابات بالفيروس بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء الماضي تسجيل حالتين جديدتين.

وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة من احتمال تدهور خطير للأوضاع على خلفية انتشار فيروس كورونا في الدول التي تشهد نزاعات عسكرية.

المصدر: وكالات