بلدية برجا: تسجيل اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا مثبتة مخبريا

أعلن البيان الصادر مساء اليوم عن لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا خلال 24 الساعة الماضية (من الساعة 8 مساء 01/04/2020 إلى الساعة 8 مساء 02/04/2020)، ان عدد الحالات الجديدة المثبتة مخبريا هي حالة واحدة، وأشار الى ان مجموع الحالات حتى هذه اللحظة، 12 حالة (حالة بعاصير ضمنا).

واكدت اللجنة “اننا تنتظر نتائج حالة واحدة أجري لها الفحص المخبري اليوم”، ولفتت الى انها “تتابع اللجنة المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام