دياب ترأس لجنة متابعة كورونا والبحث تركز على آلية عودة اللبنانيين من الخارج

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مساء الخميس اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف وباء كورونا، بمشاركة اللجنة العلمية والفنية لدراسة آلية عودة اللبنانيين من الخارج.

وبعد الاجتماع تحدث وزير الصحة حمد حسن حيث قال “اجتمعت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف وباء كورونا، بمشاركة اللجنة العلمية والفنية، وناقشت الاجراءات المتعلقة بإعادة اللبنانيين من الخارج”، وتابع “بعد النقاش في الآلية التي أقرها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، طرأت بعض التعديلات على هذه الآلية، خاصة لجهة المراحل التي ستشهد تسيير رحلات الطيران، بعدما تبين وجود صعوبات لوجيستية ذات الصلة بإجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كوفيد-19”.

واضاف حسن “على ضوء هذه التعديلات والصعوبات المستجدة، سنبدأ بتسيير الرحلات اعتبارا من يوم الأحد الواقع فيه 5 نيسان/أبريل في مرحلة أولى، وستشمل دول الخليج والقارة الأفريقية التي تشهد انتشارا أقل للوباء، شرط إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة PCR antigen + antibody قبل 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة”، وتابع “إذا تعذر ذلك، ينبغي على الراغبين بالعودة الإقامة في الفندق وانتظار 24 ساعة لحين إجراء فحص الـ PCR في بيروت”.

ولفت حسن الى انه “بعد 24 ساعة، يتم التقييم الوبائي للمرحلة الأولى وبعدها تنطلق خطة العودة المعدلة ابتداء من يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 نيسان/أبريل من كافة الدول ومن ضمنها الأوروبية وغيرها من الدول وفق الخطة المعدلة للعودة”، واوضح ان “الحكومة اتخذت كل هذه الاجراءات لحماية اللبنانيين الوافدين على متن الطائرات وأهلهم ومجتمعهم في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام