الحكومة الفلسطينية: ارتفاع اصابات كورونا الى 161

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم الخميس ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تسجيل إصابة جديدة في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأوضح ملحم أن “إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 161 إصابة”، ولفت الى أن “الإصابة تعود لرجل ستيني، كان قد خالط عاملين في (إسرائيل)”، وأشار إلى أن “وزارة الصحة أخذت عينات نحو 50 من المخالطين له”.

وقال ملحم إنه “تم وضع المصاب في الحجر الصحي بمشفى هوغو تشافير شمال شرق رام الله”.

وذكر ملحم أن “الأطباء سحبوا عينات لنحو 250 من العاملين في مسلخ الدجاج الموبوء في منطقة عطرون في القدس المحتلة، للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس”.

المصدر: روسيا اليوم