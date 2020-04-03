كورونا في قطر.. تسجيل 114 حالة إصابة جديدة و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية الخميس عن تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالة واحدة، بالإضافة إلى تسجيل ثالث حالة وفاة بالمرض في دولة قطر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى قطر وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، وأخرى لمخالطين لبعض المصابين، بالإضافة إلى اكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة”.

ولفتت الوزارة الى انه “تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة”، وذكرت “أنها أجرت اليوم الفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا لـ 1435 شخصا، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوص إلى 26260 حتى الآن”.

ولفتت الوزارة إلى ان “تسجيل حالة الشفاء اليوم يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 72 حالة”، وأعلنت أن “حالة الوفاة التي تم تسجيلها اليوم تعود إلى مقيم يبلغ من العمر 85 عاما، كان يعاني من التهاب رئوي حاد وكان قد تم إدخاله إلى العناية المركزة فور تشخيصه بالمرض الأربعاء”.

المصدر: روسيا اليوم