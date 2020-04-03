بكين ترد على رفض الولايات المتحدة دخول أقنعة صينية إليها

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شون يينغ أن “معايير اعتماد الإمدادات الطبية من الممكن أن تختلف في الدول والمناطق، ولكن هذا لا يتعين أن يعرقل التعاون في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد”.

وجاء تصريح المتحدثة خلال مؤتمر صحفي للتعقيب على تقارير تفيد بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رفضت دخول أقنعة “كيه إن 95″، البديل الصيني لأقنعة “إن 95” إلى الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة “لست على علم بالتفاصيل”، وأضافت “أنها لا تعرف لماذا اتخذت الولايات المتحدة هذا القرار”، وأوضحت أن “الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي عليها طلب كبير من دول عدة، بما في ذلك الصين”.

وأشارت المتحدثة إلى أن “العديد من الشركات الصينية تعمل على مدار الساعة لإنتاج هذه الإمدادات الطبية”، وأكدت أنه “في الوقت الذي تلبى الحاجات المحلية، ستساعد هذه المنتجات أيضا في تعزيز مكافحة الدول الأخرى لكوفيد-19”.

المصدر: روسيا اليوم