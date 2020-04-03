إيطاليا معقل المعمرين في أوروبا.. هل هذا يفسر ارتفاع اصابات كورونا فيها؟

أفادت بيانات نشرتها “يوروستات” تعود لعام 2019 بأن الإيطاليين هم أطول الشعوب عمرا في أوروبا، حيث تصل نسبة المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما نسبة 22.8% من تعداد السكان.

وتعتبر هذه الفئة العمرية الأكثر تعرضا لأعراض خطيرة في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو أحد العوامل التي سجلت بموجبها ايطاليا الرقم الأكبر على المستوى العالمي من حيث عدد الوفيات جراء هذه الجائحة.

وتأتي اليونان في المرتبة الثانية حيث تبلغ نسبة مواطنيها فوق الـ65 عاما، 22%، وهي نسبة أعلى قليلا من البرتغال وفنلندا، 21.8% لكل منهما.

وقد سجلت أدنى معدلات لهذه الفئة العمرية بالنسبة لتعداد السكان في إيرلندا حيث بلغت 14.1%، وبعدها ولوكسمبورغ 14.4%.

وأعلنت إيطاليا الخميس عن تسجيل 760 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء إلى 13915 شخصا.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت بـ4667 حالة وبلغت 115241 بعد أن كانت 110574 مساء الأربعاء.

المصدر: روسيا اليوم