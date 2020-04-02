الأردن: فرض حظر التجول الكامل لمدة 24 ساعة

أعلنت السلطات الأردنية الخميس تطبيق حظر تجول كامل في البلاد اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة باستثناء الكوادر الطبية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن فرض حظر التجول لمدة 24 ساعة يأتي للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة عن “تسجيل 5 أضعاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة يوم الأربعاء، علما أن الأردن سجل 278 حالة إصابة بالفيروس و5 حالات وفاة حتى الأول من أبريل”.

من جهته، قال وزير الصحة سعد جابر الخميس إن “عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 299 حالة، بعد تسجيل 21 حالة جديدة”.

المصدر: روسيا اليوم