أردوغان: تركيا قادرة على الانتصار في المعركة ضد كورونا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “بلاده قادرة على الانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد”، مشيرا الى أن “الوضع في تركيا جيد مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى”.

وقال أردوغان الخميس إن “لدى تركيا القوة والقدرة الكافيتين للتغلب على فيروس كورونا”، وشدد على “ضرورة بذل جهود حثيثة في مكافحة الوباء”، وأضاف “هناك واجبات مهمة تقع على عاتق بلدياتنا في ظل وباء كورونا”.

وأوضح كورونا أن “حكومته تعمل بغية الوقوف إلى جانب جميع المواطنين من خلال التدابير التي تتخذها في كل المجالات”، وتابع “أولويتنا القصوى تتمثل في ضمان تمكين مواطنينا من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون الحاجة إلى القلق بشأن معيشتهم”.

ولفت أردوغان إلى “أهمية ترك جميع الخلافات السياسية والعرقية والمذهبية جانبا والتركيز على روابط الأخوة الانسانية، بين مختلف فئات الشعب”.

المصدر: روسيا اليوم