القضاء البحريني يؤيد السجن 15 عاما لثلاثة شبان على خلفية سياسية

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية أمس الأربعاء إصدار أحكاماً بالسجن لـ15 عاما، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار على خلفية سياسية لثلاثة مواطنين من منطقة الدير شرق المنامة.

وصدرت تلك الأحكام ضد حسين حماد ( 22 عام)، محمد عيسى المهندس (22عام)، سيد علي السيد جليل (20عام).

وقام محتجون بإشعال إطارات غرب المنامة في منطقة باربرا وإغلاق شارع التحرير الدولي تعبيرا عن غضبهم لاستمرار اعتقال آلاف السجناء السياسيين في ظروف صحية خطيرة في زمن جائحة كورونا.

وتستمر دعوات التضامن مع الأسرى في السجون البحرينية وملف العالقين مع استمرار الانتشار السريع لوباء الكورونا، خصوصاً مع عدم توفير الرعاية الصحية الملائمة في سجون النظام البحريني مما يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم.

وكانت بعض مناطق البحرين شهدت في الليلتين الماضيتين فعالية التكبير من أعلى أسطح المنازل تضامناً مع الأسرى المغيبين في سجون النظام.

المصدر: مواقع