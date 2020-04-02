رئيس الوزراء المصري: الاصابات بمصر لم تتجاوز ال 850 اصابة ب #كورونا ومصر مازالت في المرحلة المتوسطة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2020 - 18:58

رئيس الوزراء المصري: الاصابات بمصر لم تتجاوز ال 850 اصابة ب #كورونا ومصر مازالت في المرحلة المتوسطة

منذ 17 mins 2 April، 2020
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