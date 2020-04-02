لبنان: إقفال معمل للمعقمات في “دوحة عرمون”

أقفلت قوى الأمن الداخلي في لبنان معمل لخلط وتحضير المعقمات في محلة دوحة عرمون، بعد التأكد من وجود عبوات منتهية الصلاحية.

وقالت المديرية العامة للامن الداخلي في بيان لها الخميس “توافرت معلومات لفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود مغايرات في معمل لخلط وتحضير المعقمات والمطهرات والصابون في محلة دوحة عرمون للمدعو: ب. ع. (مواليد عام 1980، فلسطيني)”.

وتابع البيان “على الأثر، توجهت دورية من هذه الفصيلة إلى المكان، بحيث تبيّن وجود كمية من العبوات المنتهية الصلاحية، دون تاريخ صلاحية وتحتوي على عدة تواريخ للصلاحية”، واضاف “جرى الكشف من قبل مندوبة وزارة الاقتصاد، وسطر محضر ضبط من قبلها، وأخذت عينات بغية فحصها”، وأكد ان “المعمل ختم بالشمع الأحمر، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام