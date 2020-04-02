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April 2 2020 - 18:58

لبنان تقدم بشكوى ضد العدو الاسرائيلي امام مجلس الامن

منذ 34 mins 2 April، 2020
علم لبنان
لبنان

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي بشأن خرق العدو الإسرائيلي الخطير للسيادة اللبنانية، حيث قامت ثلاث طائرات إسرائيلية بقصف مواقع سورية، انطلاقا من الأجواء اللبنانية، الأمر الذي يشكل تهديدا للبنانيين الآمنين.

وناشدت الوزارة في الشكوى الخميس “مجلس الأمن الدولي وضع حد نهائي للخروق الإسرائلية، إذ تتمادى إسرائيل بانتهاك السيادة اللبنانية بشكل يومي جوا وبرا وبحرا”، ولفت الى ان “هذا الخرق يأتي في وقت يواجه العالم أجمع خطر تفشي وباء الكورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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