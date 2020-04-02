الفريق الحكومي السوري للتصدي لكورونا: حظر تجوال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2020 - 18:58

الفريق الحكومي السوري للتصدي لكورونا: حظر تجوال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً

منذ 42 mins 2 April، 2020
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