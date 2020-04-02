رويترز: حصيلة الوفيات بكورونا في كندا ترتفع خلال يوم من 105 حتى 127 وعدد الإصابات يبلغ 10132 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2020 - 18:58

رويترز: حصيلة الوفيات بكورونا في كندا ترتفع خلال يوم من 105 حتى 127 وعدد الإصابات يبلغ 10132

منذ 25 mins 2 April، 2020
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