لبنان: غبار بالاجواء مع ارتفاع في درجات الحرارة يومي السبت والاحد

نبهت “مصلحة الابحاث العلمية الزراعية” في تل عمارة في لبنان في بيان لها الخميس من “تواجد الغبار في الاجواء المترافق مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصبح يومي السبت والاحد أعلى من معدلها بكثير (25 درجة بقاعا /30 درجة ساحلا)”، وطالبت “المواطنين الذين يعانون من مشاكل بالتنفس الانتباه في هذه الأحوال”.

وأفادت المصلحة أن “طقسا مستقرا سيستمر لغاية يوم الاربعاء 8 الجاري، في حين تعود الامطار يوم الخميس 9 منه”، وتابعت “لذا على المزارعين متابعة كافة الاعمال الزراعية المطلوبة لهذه الفترة وحسب الاحوال الجوية المذكورة أعلاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام