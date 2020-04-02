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April 2 2020 - 18:58

فرنسا: لتجنب مأساة في إفريقيا بسبب كورونا

منذ 55 mins 2 April، 2020
علم فرنسا
أخبار دولية - فرنسا

دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير الخميس إلى “تجنب مأساة في البلدان النامية ولا سيما في إفريقيا”، واقترح “إجراء تدابير مثل تجميد سداد الديون”.

وقال الوزير “تقع على عاتقنا مسؤولية تجنب وقوع مأساة في البلدان النامية وخاصة في أفريقيا”، وأكد “نحن نؤيد تجميد ديون الدول الأكثر فقرا في الأشهر المقبلة”، مشيرا إلى أن “نادي باريس الذي لديه خبرة بهذه الحالات عليه ان يكون رائدا لهذه المبادرة”.

ولفت الوزير إلى أن “فرنسا تدعم فكرة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار وطرح خط ائتمان جديد وسريع لإكمال خط تسهيلات التبادل لدى البنوك المركزية لدعم البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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