انفوجرافيك.. 22 دولة لم تسجل إصابات بفيروس كورونا.. إليكم ما هي

سجلت 178 دولة حول العالم حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19” مع تواصل الجهود الدولية لمواجهة والحد من انتشاره.

وفي الوقت الذي يستمر فيه عدد الحالات المشخص إصابتها بالفيروس عالميا، لم تسجل 22 دولة أي إصابات، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عنها، حيث امتدت هذه الدول إلى كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسا.

على مستوى الدول العربية، لم تسجل اليمن وجزر القمر أي إصابات بهذا الفيروس، وسط تحذيرات دولية بأن الحالات قد تظهر هناك بصورة مفاجئة وتنفجر أعداد الحالات فيها إلى جانب سوريا التي سجلت مؤخرا إصابات.

رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبوبكر عبر في تصريحات سابقة لشبكة CNN، في تصريحات سابقة، عن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في سوريا واليمن، مضيفًا قد نتوقع “انفجاراً في الحالات”.

وفي الانفوجرافيك نستعرض لكم قائمة الدول هذه:

المصدر: سي ان ان