تجربة عقاقير واعدة لعلاج المرض في بريطانيا

يبدأ اختبار عقار قد يساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) على عدد محدود من المرضى في إنجلترا وأسكتلندا، وستشمل الاختبارات والدراسات، التي توليها الحكومة أولوية، 15 مركزا طبيا تابعا لنظام التأمين الصحي مبدئيا.

وفي غياب أي علاج معروف للفيروس، تجرى في الوقت الراهن اختبارات على عدد من العقاقير التجريبية في شتى أرجاء العالم، العقار الذي سيختبر في بريطانيا، ويدعى “ريمسيديفير”، فقد صنّعته شركة غيلياد للأدوية.

ومن المقرر إجراء دراستين في بريطانيا، أحدهما على المرضى المصابين بأعراض متوسطة والآ على المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة.

يذكر أن اختبارات مماثلة تجرى بالفعل في الصين والولايات المتحدة، يتوقع أن تنشر نتائجها في الأسابيع المقبلة.

وسيشرف على الدراسات التي ستجرى في إنجلترا وأسكتلندا الدكتور أندرو أوستيانوفسكي الأخصائي في الأمراض المعدية.

وكان أوستيانوفسكي قد قضى الأسبوعين الماضيين في العمل المتواصل لمساعدة المرضى المصابين بالفيروس، ورأى بأم عينيه مدى شدة المرض الذي يعاني منه بعض المصابين، ويقول “الأمر الذي نحن بأمس الحاجة إليه والذي نريده بإلحاح هو الحصول على دواء فعال لفيروس كورونا يؤخر وقوع الإصابة ويعالج المرض ويحسّن حالتهم، أعتقد أن هذا العقار واعد تحت الظروف المختبرية، ونأمل أن يكون فعالا في البشر”.

وتقول الهيئة المشرفة على سلامة الأدوية والمنتجات الصحية في بريطانيا إنها مستعدة لإيلاء الأولوية والمساعدة في التصدي لفيروس كوفيد-19 تمشيا مع أولويات الحكومة.

وقال الدكتور سيو بينغ لام الذي يعمل لدى الهيئة “لدينا سياقات محددة لإسداء النصائح العلمية والمصادقة على العقاقير على وجه السرعة، ونحن على استعداد لمساعدة المنتجين والباحثين وغيرهم”.

يذكر أن ريمسيديفير كان يعدّ من العقاقير التي يمكنها التصدي لفيروس إيبولا، ويعمل هذا العقار عن طريق كسر سلسلة تكاثر الفيروس ومنعه من الانتشار في الجسم.

وتعقد الآمال الآن على تسريع عملية المصادقة على عقاقير جديدة واعدة لمحاربة الفيروس، خصوصا بغياب أي أدوية فعالة لمحاربة فيروس كورونا.

وقد أطلق باحثون أمريكيون دراسة تهدف إلى معرفة ما إذا كان لعقار كلوروكوين، الذي يستخدم في علاج مرض الملاريا، فعالية في معالجة المصابين بفيروس كورونا.

المصدر: بي بي سي