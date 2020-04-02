فرنسا: على دول “الاتحاد الأوروبي” التضامن بمواجهة أزمة اقتصادية طويلة

دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير الخميس “الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى إظهار التضامن والمضي قدما لمواجهة أزمة اقتصادية يبدو أنها ستكون طويلة ومكلفة”.

وقال الوزير “لقد حان الوقت لإظهار تضامننا لمواجهة الأزمة”، ودعا “دول الشمال والجنوب إلى إيجاد أرضية مشتركة لواجهة الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف الوزير “ليس هناك ما يعود بالضرر على أوروبا أكثر من وجود رد غدا على الأزمة يوافق عليه البعض ويرفضه الآخرون”، وتابع “إذا أردنا أن نكون مؤثرين، فنحن بصراحة نحتاج إلى تنسيق متين”، وأمل “التوصل إلى توافق في الاجتماع المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء المقبل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية