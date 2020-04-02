شوارع نيويورك هادئة بشكل مخيف وسط جائحة فيروس كورونا

أصبحت مدينة نيويورك الصاخبة مدينة أشباح افتراضية وسط وباء فيروس كورونا. مع لجوء السكان إلى منازلهم . وقد أغلقت المتاجر ، وغادر السياح ،وخيم على شوارع المدينة التاريخية والمعالم المألوفة صمت غريب ، خصوصا في الليل.

و قال الحاكم أندرو كومو يوم الأربعاء (01 أبريل) إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولاية ارتفع إلى 83،712 ، مع ارتفاع الوفيات إلى 1،941. ودعا كومو قوة شرطة مدينة نيويورك إلى “أن تصبح أكثر عدوانية” في تنفيذ جهود التباعد الإجتماعي ووصف السكان الذين تجاهلوا قواعد البقاء في المنزل بـ “الأنانية”.

المصدر: رويترز