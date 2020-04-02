الإيطاليون يخافون الجوع أكثر من كورونا

انتشرت في الآونة الأخيرة مظاهر غناء ومرح الإيطاليين على الشرفات وذلك بسبب الحجر الصحي المفروض عليهم في إطار منع انتشار فيروس كورونا، ولكن بدخول شهر أبريل بدء تفاؤل الإيطاليين يتضاءل.

وقال كاهن الكنيسة الخيرية في نابولي للصحفيين “لم يعد أحد يغني أو يرقص على الشرفات.”

وأشار إلى أن الناس أصبحوا أكثر خوفًا من الفقر، وفقد الكثير منهم وظائفهم بالفعل ويلجؤون إلى بنوك الطعام للحصول على طعام مجاني.

ووفقا لصحيفة “الغارديان”، بدأ الضغط على أصحاب متاجر البقالة الصغيرة لتوزيع الطعام مجانًا. وفي بعض المناطق تقوم دوريات الشرطة بحراسة البقاليات لمنع السرقات، وبسبب الوباء، فقد أصحاب العمل الحر، والذين يعملون بموجب عقود، عملهم وأصبحوا دون رواتب ومزايا اجتماعية، وقد لا تعاود المؤسسات الصغيرة العمل مرة أخرى أبدا.

وتشعر السلطات بالقلق من أن المافيا ستقدم عملاً غير قانونيا لأولئك الذين يجدون أنفسهم دون مصدر رزق.

ويشار إلى أنه منذ بداية تفشي الجائحة، أصيب أكثر من 110 آلاف شخص بفيروس كورونا في إيطاليا، وتوفي 13 ألفا منهم.

المصدر: سبوتنيك