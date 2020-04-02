اللواء باقري: ايران تراقب التحركات الأمريكية وتتابعها لحظة بلحظة

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن إيران “تراقب تماماً التحركات الأميركية وتتابعها لحظة بلحظة”، مشدداً على أن بلاده “ليس لها أي علاقة باستهداف القواعد الأميركية في العراق”. وأشار اللواء باقري، في تصريح له إلى تحركات أميركا بالمنطقة، قائلاً “اذا كان لدى أميركا أدنى نوايا سيئة تجاه أمن بلادنا فستواجه أشد ردود الأفعال”. ونوه إلى أن “المنظومات الدفاعية الإيرانية تراقب بيقظة تامة كافة الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد.”

وفي جانب آخر من كلامه، أكد باقري على أن استهداف القواعد الأميركية “كان رداً طبيعيا من الشعب العراقي والمقاومة على اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس”. وشدد رئيس الأركان الإيراني على أن “ما يزعمه الأميركيون من صلة إيران به محض أكاذيب”، مضيفاً أن “الأميركيين يعون جيداً أن شعوب المنطقة ومنها الشعب العراقي يرفضون وجودهم العسكري غير المشروع في بلدانهم”.

المصدر: تسنيم