اجراءات أمنية في النبطية للحد من الازدحام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2020 - 15:56

اجراءات أمنية في النبطية للحد من الازدحام

منذ 1 ساعة 2 April، 2020
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لبنان

فرضت الإجراءات التي نفذتها وحدات من القوى الامنية وشرطة بلدية مدينة النبطية الحد من الازدحام الذي شهدته النبطية خلال اليومين السابقين وأثار أجواء من القلق والتحذير خصوصا مع غياب اي تدابير للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وبعد تدخل محافظ النبطية القاضي محمود المولى ورئيس بلدية النبطية الدكتور احمد كحيل وقائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله، سيرت المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية دوريات في شوارع المدينة وأقامت حواجز قرب المصارف، داعية المواطنين الذين تهافتوا لقبض رواتبهم الى ابتعاد الواحد عن الاخر مترا على الاقل، وذلك تطبيقا لمقررات التعبئة العامة، كما عملت هذه الدوريات على قمع المخالفات وتنظيم زحمة السيارت ومنع التجمعات واقفال المحال المخالفة واتخاذ الاجراءات والتدابير وفق المقتضى القانوني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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