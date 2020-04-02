ايران: وفاة 124 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الخميس 50 الفا و 468 شخصا، وبوفاة 124 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 3160.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي الخميس، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2875 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 50 الفا و و468 حالة لغاية الان بينهم 3956 في وضع حرج. وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 16 الفا و711 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 124 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 3160 شخصاً.

المصدر: ارنا