بلجيكا تسجل 183 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1011

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية الخميس، عن تسجيل 183 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة ب”كوفيد – “19”، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 1011، مع ارتفاع الإصابات إلى 15348، وذلك بتسجيل 1384 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وجاء في خبر صحفي على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية البلجيكية “ها إل إن”، “أكدت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة، خلال مؤتمر صحفي على تسجيل 183 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأعلنت الصحة عن عدد من الوفيات الجديدة تم تأكيدها قبل بدء المؤتمر الصحفي مباشرة، بلغت 123 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1011 حالة وفاة”.

كما أعلنت هيئة الصحة البلجيكية عن ارتفاع العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا المستجد لتتجاوز الـ 15 ألف إصابة،” وتم تأكيد إصابة 1384 شخصاً بالفيروس، خلال الأربع وعشرين ساعه الماضية. وحتى الآن بلغت أعداد الإصابات في بلادنا 15348 إصابة”. وأشارت هيئة الصحة، إلى زيادة في أعداد المرضى في المستشفيات مقارنة بيوم أمس، إذ تجاوزت أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الخمسة آلاف مريض ،”دخل منذ يوم أمس 584 مريضا جديدا إلى المستشفى، ليصبح المجموع 5376 مريضا حتى اللحظة، بينما بلغ عدد المرضى في وحدة العناية المركزة 1144 مريضا.” وقد بلغت أعداد الأشخاص الذين تم تسجيل خروجهم من المستشفى بعد شفائهم 2495 شخصاً حتى اللحظة.

المصدر: سبوتنيك