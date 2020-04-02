عدم تسجيل عودة لاجئين إلى سوريا من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين، اليوم الخميس، بعدم تسجيل عودة أي لاجئ إلى سوريا من أراضي أراضي الدول الأجنبية خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وفي هذا السياق قال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: ” خلال الــ24 ساعة الأخيرة لم تجر عودة لاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية”.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 53 عبوة ناسفة. يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. في نهاية عام 2017 ، تم الإعلان عن الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” (المحظور في روسيا الاتحادية) في سوريا والعراق. وما زالت عمليات مكافحة المسلحين المتشددين مستمرة في عدد من مناطق البلاد. وفي الوقت الحالي، يعتبر تحقيق التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين أمورا ذات الأولوية الأولى.

المصدر: سبوتنيك