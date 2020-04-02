﻿توقيف سارق قطع سيارات في صور

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت محركات سيارات وبعض القطع الأخرى من محال معدة لتصليح وبيع قطع غيار سيارات في منطقة صور.

على الأثر، كثفت مفرزة استقصاء الجنوب إجراءاتها، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى:

– ا. س. (مواليد عام 1989، لبناني)

بناء عليه، قامت دورية من هذه المفرزة بعملية دهم خاطفة اسفرت عن توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على /6/ سرقات من مناطق: مفرق معركة، البرج الشمالي، المساكن الشعبية، بحيث سرق /21/ محرك سيارة، ناقل سرعة عدد /4/، “كولاس”، وقطع سيارات.

أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام