الرئيس روحاني: أربعة ملايين طن من السلع الأساسية ستنزل الى الأسواق

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن الحكومة ليست لديها أي مشكلة في تأمين العملة الصعبة خلال العام الايراني الحالي (بدأ 20 آذار/مارس)، مضيفاً أن نحو 4 ملايين طن من السلع الأساسية موجودة حالياً في جمارك البلاد وستنزل الى الأسوق خلال الأيام القادمة. وفي جلسة للمركز الوطني لمكافحة كورونا، دعا روحاني الى بذل الجهود لتأمين كل ما يحتاجه المواطنون ، وأن تتواصل النشاطات الاقتصادية التي تصب في هذا المجال مع الالتزام بكل التعاليم الصحية.

وأكد الرئيس روحاني أن الحكومة تتحرك باتجاهين هما محاربة كورونا ومحاربة الفقر في آن واحد، خاصة وأن العديد من المواطنين قد فقدوا مصادر دخلهم بسبب متطلبات المواجهة مع كورونا، مشيرا الى أن الحكومة اتخذت قرارات جيدة في الجانب الاقتصادي وستعلن عنها يوم الأحد القادم. وأشار رئيس الجمهورية مجدداً إلى أنه “من الصعوبة تحديد تاريخ معين لانتهاء أزمة كورونا، معتبراً أن بقاء الفيروس قد يدوم اشهر أو حتى نهاية العام، وبالتالي علينا الالتزام ببرامج وزارة الصحة وتعليماتها ونطبقها في كل مكان، حتى بعد انحسار انتشار كورونا وعودة المشاغل إلى طبيعتها”.

المصدر: ارنا