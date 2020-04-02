مسؤول في الرئاسة الايرانية: مشروع العزل الاجتماعي نُفذ خطوة خطوة

أعلن مساعد رئيس مكتب الرئيس الايراني لشؤون الاتصال والاعلام علي رضا معزي أن ايران “نفذت انموذج العزل الاجتماعي (الذاتي) خطوة خطوة”. وكتب معزي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأربعاء، أن روحاني “أوضح أن ايران لم تختار، لا الأنموذج الصيني للحجر الصحي ولا انموذج الوقاية الجماعية الذي طبّقه بعض الاوروبيين. أنموذج العزل الاجتماعي تم تنفيذه في ايران خطوة خطوة”. واضاف، أن “الأنموذج الصيني لم تنفذه اي دولة ما عدا الصين ولم يكن قابلا للتنفيذ في اي مكان من العالم، كما ان الانموذج الثاني المتعلق بالاوروبيين، تراجع الاوروبيون انفسهم عن تنفيذه ايضا”.

المصدر: ارنا