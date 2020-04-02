وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد لـ 155 إصابة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2020 - 12:50

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد لـ 155 إصابة (فلسطين اليوم)

منذ 28 mins 2 April، 2020
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