ظريف: ايران لن تبدأ أي حرب

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن “ايران لن تكون البادئة بالحرب لكنها تلقن من يقوم بذلك درساً لن ينساه”. وفي تغريدة له على تويتر الخميس رد ظريف على اتهامات وتهديدات الرئيس الأمريكي محذراً اياه من الانخداع بالآخرين. وأضاف ظريف مخاطباً ترامب “لا يخدعنكن دعاة الحرب الدائمة مرة خرى”، لافتاً الى أن ايران “لديها اصدقاء لا وكلاء ، ولا يمكن لأحد أن يمتلك ملايين الوكلاء “. وتابع ظريف في تغريدته أن “إيران وخلافا لامريكا التي تستخدم الكذب والخداع والاغتيالات، تتخذ مواقفها بكل شفافية وتدافع عن نفسها علناً”.

المصدر: ارنا